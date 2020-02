Cartabianca: ospiti stasera, 18 febbraio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 18 febbraio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare: Italia viva, Pd e Cinque Stelle riusciranno a superare i contrasti interni che ormai sembrano caratterizzare questa maggioranza di governo e arrivare al 2023, scadenza naturale della legislatura? E nell’opposizione cambieranno gli equilibri tra Giorgia Meloni, sempre più in crescita, e Matteo Salvini, costretto a fare i conti anche con il via libera del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti?

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia – Partito Democratico; Lucia Borgonzoni, Lega; Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice Mezz’ora in più; Massimo Giannini, direttore Radio Capital; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Paola Ferrari, giornalista e conduttrice La domenica sportiva; Jasmine Cristallo, movimento Sardine. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

