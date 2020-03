Cartabianca: ospiti stasera, 17 marzo 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 17 marzo 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Occhi puntati in particolare sull’Italia chiusa – o quasi chiusa – per tentare di arginare il coronavirus, diventato ormai una pandemia che preoccupa tutto il mondo. Come si vive nell’emergenza? E quanto tempo, dolore, sofferenza ci vorrà prima di tornare alla normalità come sta facendo oggi la Cina?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 17 marzo 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Galli, primario Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Peppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale – Partito Democratico; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Michele Emiliano, presidente Puglia – indipendente; Giulio Gallera, assessore al welfare Regione Lombardia – Forza Italia; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo – Partito Democratico; Massimo Cacciari, filosofo; Paolo Mieli, scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Antonio Caprarica, giornalista; Paolo Ascierto, direttore Immunoterapia oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli; Michele Mirabella, divulgatore e conduttore di Tutta Salute; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

