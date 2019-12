Cartabianca: ospiti stasera, 17 dicembre 2019

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 17 dicembre 2019, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare: il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per approvare la manovra economica, fronteggiare le polemiche nella maggioranza e ricucire la frattura dentro i Cinque Stelle provocata da tre senatori che hanno abbandonato Di Maio per Salvini. E poi le tante crisi aziendali, a cominciare dall’ex Ilva, che nessuno sa come risolvere.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 17 dicembre 2019

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico; Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia – Movimento Cinque Stelle; Marco Furfaro, Partito Democratico; Gianluigi Paragone, Movimento Cinque Stelle; Lina Palmerini, Il Sole 24 Ore; Massimo Giannini, direttore Radio Capital; Bruno Vespa, giornalista e conduttore Porta a porta; Mattia Angeleri, attivista movimento delle Sardine. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.