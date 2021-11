Cartabianca: ospiti stasera, 16 novembre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 16 novembre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre i contagi crescono in molti Paesi europei, il governo accelera sulla somministrazione della terza dose di vaccino e vara nuove regole per cercare di contere le manifestazioni no vax. Intanto, dopo le parole di Sergio Mattarella che sembrano escludere qualunque disponibilità per un secondo dibattito, si rianima e si riaccende il dibattito sull’elezione del nuovo Capo dello Stato.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 16 novembre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Alessandro Di Battista; Massimo Galli, infettivologo; Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia; Eleonora Evi, Europa Verde; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Bruno Vespa, giornalista e conduttore di Porta a porta; Francesca Barra, giornalista; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Alessandro Cecchi Paone, giornalista; Maddalena Loy, giornalista e portavoce di Rete Nazionale Scuole in presenza; Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.