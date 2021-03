Cartabianca: ospiti stasera, 16 marzo 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 16 marzo 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: da lunedì l’Italia è tornata ad essere quasi tutta zona rossa o nella migliore delle ipotesi arancione. I contagi crescono e cresce il numero delle terapie intensive, che in molte regioni ha superato la soglia critica del 30%, mentre la campagna vaccinale procede ancora troppo lentamente (e con molti intoppi). Quando riuscirà l’Europa a immunizzare la maggior parte dei suoi cittadini, come stanno facendo la Gran Bretagna e gli Stati Uniti? E quando arriveranno nel nostro paese i tanto attesi soldi del Decreto ristori?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 16 marzo 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Corrado Augias, giornalista e scrittore; Francesco Boccia, Partito Democratico; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Galeazzi di Milano; Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta; Ilaria D’Amico, giornalista; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Cristina Parodi, giornalista; Alessandro De Angelis, Huffington Post; Antonio Caprarica, giornalista; Simonetta Agnello Hornby, scrittrice; Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria e AD di Janssen Italia; Michele Mirabella, conduttore di Elisir; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.