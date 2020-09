Cartabianca: ospiti stasera, 15 settembre 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 15 settembre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. Come sta andando la riapertura delle scuole? Tra incertezze e polemiche, gli alunni di molte regioni d’Italia stanno finalmente tornando nelle aule. Intanto si avvicina la data del voto per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari: chi vincerà? E cosa succederà dopo?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 15 settembre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione – Movimento Cinque Stelle; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Beppe Severgnini, Corriere della sera; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di 1/2 h in più; Ferruccio de Bortoli, Corriere della sera; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Alessandro Giuli, editorialista di Libero e conduttore di Rai2; Oliviero Toscani, fotografo. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.