Cartabianca: ospiti stasera, 15 giugno 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 15 giugno 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: stiamo tornando davvero, anche se lentamente, verso la normalità con regioni sempre più bianche e previsioni incoraggianti per la nostra economia? E che effetto avrà il Governo Draghi sugli equilibri politici del centrodestra e del centrosinistra che si preparano alle elezioni amministrative, dove i partiti torneranno di nuovo a confrontarsi nelle urne?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 15 giugno 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena; Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più; Antonio Padellaro, Il Fatto Quotidiano; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Karima Moual, giornalista; Annalisa Chirico, Il Foglio; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Luigi Scordamaglia, presidente di Assocarni; Yassine Lafram, presidente UCOII – Unione comunità e organizzazioni islamiche in Italia; Usama Sikandar, vicepresidente Giovani Pachistani in Italia; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.