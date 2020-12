Cartabianca: ospiti stasera, 15 dicembre 2020

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera, 15 dicembre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: dove porteranno i contrasti nel governo e nella coalizione? Si riuscirà a trovare un accordo per la gestione dei soldi che arriveranno con il Recovery plan? Intanto purtroppo sono sempre alti i numeri dei contagi e delle vittime del coronavirus. Basteranno le restrizioni natalizie per scongiurare l’arrivo di un temuta terza ondata?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 15 dicembre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia; Matteo Renzi, leader Italia Viva; Roberto Saviano, scrittore; Agostino Miozzo, coordinatore Comitato Tecnico Scientifico; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova; Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più; Mariolina Sattanino, giornalista; Michele Mirabella, conduttore di Elisir; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.