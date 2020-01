Cartabianca: ospiti stasera, 14 gennaio 2020

Nuova puntata stasera di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di oggi, 14 gennaio 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In particolare: mentre le tensioni internazionali, la difficile situazione in Libia, lo scontro tra gli Stati Uniti e l’Iran tengono tutto il mondo con il fiato sospeso, la politica italiana attende il risultato delle elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, che potrebbero essere decisive per la sorte di questo governo. Cosa succederà dopo il 26 gennaio?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 14 gennaio 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Lucia Borgonzoni, Lega; Laura Boldrini, Partito Democratico; Matteo Richetti, Azione; Massimo Giannini, direttore Radio Capital; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Jasmine Cristallo, movimento Sardine. Tornerà a Cartabianca lo scrittore Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.