Cartabianca: ospiti stasera, 14 febbraio 2023

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 14 febbraio 2023, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata, in particolare, le elezioni regionali che si sono appena tenute in svariate regioni d’Italia, con risultati importanti.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 14 febbraio 2023

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Debora Serracchiani, capogruppo Partito Democratico alla Camera; Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato; Maria Elena Boschi, Italia Viva; Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera – Forza Italia; Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura; Luisella Costamagna, giornalista; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca; Debora Rasio, oncologa e nutrizionista; Antonella Boralevi, scrittrice; Natale Giunta, chef; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.