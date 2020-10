Cartabianca: ospiti stasera, 13 ottobre 2020

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera, 13 ottobre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: crescono ogni giorno di più, in Italia, i contagi da coronavirus: numeri più bassi degli altri Paesi europei ma sempre molto preoccupanti. Sarà in grado il nostro sistema sanitario di fronteggiare questa nuova ondata di Covid-19? Governo e regioni riusciranno a elaborare un piano comune che salvaguardi la salute ma anche l’economia?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 13 ottobre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Cacciari, filosofo; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute – Movimento Cinque Stelle; Luca Zaia, presidente Veneto – Lega; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna, Partito Democratico; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Roberta Villa, giornalista scientifica; Nino Cartabellotta, medico e presidente Fondazione GIMBE; Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.