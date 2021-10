Cartabianca: ospiti stasera, 12 ottobre 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 12 ottobre, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: l’obbligo di Green pass, in vigore dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, farà crescere o no il numero dei vaccinati nel Paese? Intanto il governo prosegue, non senza qualche difficoltà, la sua azione mentre i partiti s’interrogano sui risultati del voto, sulle debolezze dei rispettivi schieramenti in attesa dell’esito dei ballottaggi.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 12 ottobre 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Marco Travaglio, direttore Il Fatto Quotidiano; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio – Partito Democratico; Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia; Luigi Marattin, Italia Viva; Gianluigi Paragone, Italexit; Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive San Martino di Genova; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidano; Valentina Petrini, giornalista; Federica Angeli, la Repubblica; Vauro, vignettista; Umberto Carriera, ristoratore “Io Apro”; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.