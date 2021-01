Cartabianca: ospiti stasera, 12 gennaio 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera, 12 gennaio 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: riuscirà il governo Conte a superare le tensioni all’interno della sua maggioranza e ad affrontare le sfide che lo attendono, dal piano per i vaccini fino alla realizzazione del programma per l’utilizzo dei fondi europei? E quali saranno le conseguenze della nuova diffusione dei contagi?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 12 gennaio 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Matteo Renzi, leader Italia Viva; Beatrice Lorenzin, Partito Democratico; Massimo Cacciari, filosofo; Massimo Gallig, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Gad Lerner, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Gianluigi Cimmino, imprenditore; Laura Raffaele, ristoratrice; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.