Cartabianca: ospiti stasera, 10 novembre 2020

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di stasera, 10 novembre 2020, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre la seconda ondata di coronavirus sembra inarrestabile e cresce l’allarme in molti ospedali, si inasprisce lo scontro tra il governo e le regioni sulla divisione dell’Italia in zone rossa, arancione e gialla. Basteranno le nuove misure per invertire la curva dei contagi? E quali saranno le ferite che resteranno nella nostra economia?

#Cartabianca: ospiti di oggi, 10 novembre 2020

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie – Partito Democratico; Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri – Movimento Cinque Stelle; Massimiliano Fedriga, presidente Friuli-Venezia Giulia – Lega; Luigi de Magistris, sindaco di Napoli – Democrazia autonomia; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Luca Richeldi, direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più; Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta; Natale Giunta, chef; Sandro Venzo, imprenditore e presidente Confartigianato Bassano del Grappa; Enrico Lucci, giornalista.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.