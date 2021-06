Cartabianca: ospiti stasera, 1 giugno 2021

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 1 giugno 2021, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: mentre la campagna vaccinale continua, con la possiblità delle prenotazioni per tutte le fasce d’età, e il Paese si avvia verso la zona bianca generalizzata, la politica si misura con i temi caldi della ripresa, dalla crisi del lavoro alle riforme necessarie per ottenere i soldi europei del Recovery Plan.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 1 giugno 2021

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna – Partito Democratico; Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Movimento Cinque Stelle; Roberto Saviano, scrittore; Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Crisanti, microbiologo Università di Padova; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Al Bano Carrisi, cantautore; Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens; Federico Rampini, corrispondente La Repubblica; Marco Granelli, presidente Confartigianato Imprese; Ramona Cherchi, manager; il giornalista Enrico Lucci.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.