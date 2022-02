Cartabianca: ospiti stasera, 1 febbraio 2022

Nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Stasera, 1 febbraio, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: la rielezione del Presidente Mattarella e le sue possibili conseguenze politiche, la situazione sanitaria tra l’inasprimento delle regole per i non vaccinati e la speranza di uscire dall’emergenza, segnali incoraggianti ma anche l’aumento delle preoccupazioni per il futuro della nostra economia.

#Cartabianca: ospiti di oggi, 1 febbraio 2022

Molti gli ospiti della puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Massimo Galli, infettivologo; Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice di Mezz’ora in più; Oscar Farinetti, imprenditore; Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito Democratico; Luca Telese, vicedirettore TPI; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Associazione Rete Nazionale Scuole in Presenza; Agostino Miozzo, ex coordinatore CTS; Vira Carbone, giornalista e conduttrice di Buongiorno Benessere; Claudio Giorlandino, direttore sanitario di Altamedica; Paolo Gibilisco, matematico – Università Roma Tor Vergata; Greta Mauro, giornalista e conduttrice di Top tutto fa tendenza; Mauro Corona, alpinista e scrittore.

#Cartabianca: come vederlo in streaming

La puntata di #Cartabianca, oltre che in tv su Rai3, sarà visibile in streaming durante la diretta sul sito Raiplay, a questo link. Domani, invece, sarà possibile rivedere i video della puntata e le clip dei vari interventi a questo link.