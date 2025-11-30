Carosello in love, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Carosello in love. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Carosello in love – Trama

Carosello in Love è un film TV in prima visione che celebra uno dei programmi iconici della televisione italiana, il mitico Carosello, trasmesso dalla Rai dal 1957 al 1977. Diretto da Jacopo Bonvicini e prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction.

È una storia d’amore ambientata nel mondo della TV degli anni del boom economico, che mescola commedia, dramma e nostalgia per l’immaginario collettivo italiano. Siamo nel 1957, l’anno in cui la televisione irrompe nelle case degli italiani, trasformando il modo di sognare, desiderare e aggregarsi. Laura (Ludovica Martino) è una giovane determinata e affascinata dal piccolo schermo: contro il volere del padre, vince un concorso per segretarie alla Rai e realizza il suo sogno di lavorare lì.

Carosello diventa il suo “primo amore”, un programma che unisce pubblicità creativa a mini-storie divertenti, con personaggi iconici come Calimero, Susanna Tuttapanna o il Caballero Misterioso, interpretati spesso da star come Ernesto Calindri, Raffaella Carrà e Virna Lisi.

Qui incontra Mario (Giacomo Giorgio), un regista creativo ma disilluso, “farfallone” e ironico, che lavora a Carosello fin dal primo giorno ma sogna il grande schermo del cinema. All’inizio tra loro scoppiano scintille: lei è sognatrice e affidabile, lui guascone e scettico verso la TV. Le loro vite si intrecciano per vent’anni, tra successi professionali, errori personali (inclusi un matrimonio e vari rimpianti) e l’evoluzione di Carosello, che rivoluziona il linguaggio televisivo e l’immaginario del Paese. L’ostilità iniziale si trasforma in stima, affetto, attrazione e, finalmente, in un amore maturo, mentre i due cercano il proprio posto nel mondo.

Carosello in love – Cast

Laura: Ludovica Martino

Mario De Angelis: Giacomo Giorgio

Nonna Gina: Dora Romano

Altri attori: Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo, Claudio Burei.