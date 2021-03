Carosello Carosone, quante puntate sono?

Una storia da non perdere, se si vuole conoscere uno degli artefici del successo della musica italiana nel mondo: è Carosello Carosone, la fiction di Raiuno in onda il 18 marzo 2021, realizzata in occasione del centenario (avvenuto in realtà nel 2020) della nascita del musicista napoletano ed a vent’anni dalla sua scomparsa.

Ma da quante puntate è composto Carosello Carosone? In realtà, la produzione di Rai Fiction e Groenlandia è un film-tv, destinato quindi ad andare in onda in un’unica serata. Il film è tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore.

Carosello Carosone, la trama

New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato Carosone (Eduardo Scarpetta) che arriva in America dopo una lunga tournée di grandissimo successo in giro per il mondo.

Si parte da lì per ripercorrere a ritroso la vita e l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di uno dei maggiori autori e interpreti della musica italiana. Dopo essersi diplomato in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, grazie all’aiuto e gli sforzi del padre Antonio (Tony Laudadio), Renato parte per l’Africa Orientale Italiana, scritturato come pianista e direttore d’orchestra dalla compagnia di arte varia diretta da Aldo Russo (Andrea Di Maria).

Ma i loro spettacoli non riscuotono molto successo e, mentre la compagnia si scioglie, Renato decide di restare in Africa. Con non poche difficoltà arriva ad Asmara, si esibisce nel night-club del teatro Odeon e lì conosce e si innamora di Lita (Italia Levidi, Ludovica Martino), ballerina di spicco di origini veneziane. I due si sposano poco dopo formando una famiglia con il figlio di Lita, Pino, che Renato accoglie e ama come suo.

Tornato in Italia, finita la guerra, Renato viene chiamato a formare un trio per un nuovo locale a Napoli, lo Shaker Club. Con il chitarrista olandese Peter Van Wood (Nicolò Pasetti) e il batterista-fantasista napoletano Gegè Di Giacomo (Vincenzo Nemolato) che diventa presto suo inseparabile compagno, Renato forma il Trio Carosone che ottiene subito un clamoroso successo, riproponendo brani noti in vesti sonore inedite e conquistando il pubblico con esibizioni originali e carismatiche.

Ma è dall’incontro con il paroliere Nisa (Flavio Furno) che nascono alcuni dei brani più famosi e di successo di Renato che scalano le vette delle classifiche italiane e internazionali come “Tu vuò fà l’americano”, “Torero”, “Pigliate ’na pastiglia”, “Caravan Petrol”, “O’ sarracino”.

L’onda del successo viene cavalcata con lunghe tournée, partecipazioni a programmi televisivi (Carosone e i suoi compagni sono i primi musicisti ad apparire in televisione a uno dei primi programmi della neonata tv, l’Orchestra delle quindici) e molto altro.

Ma il desiderio di stare al fianco della sua famiglia e le riflessioni sulla sua stessa arte portano Renato, al culmine del successo, ad abbandonare le scene, lasciando un segno indelebile nella musica e nel cuore delle persone.