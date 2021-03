Carosello Carosone, il cast

E’ un cast di giovani ma bravissimi attori, quello che vedremo in Carosello Carosone, il film-tv in onda su Raiuno il 18 marzo 2021 e tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre (edito da Arcana Editore). Una produzione che vuole rendere omaggio a Renato Carosone a 101 anni dalla sua nascita ed a vent’anni dalla sua scomparsa.

Il progetto è però anche un modo per far conoscere alle nuove generazioni questo musicista, che con il suo talento e passione per il proprio lavoro si è costruito una carriera che gli ha permesso di girare il mondo e di presentare la musica italiana all’estero, fino ala consacrazione alla Carnegie Hall di New York. Scopriamo, quindi, il cast di Carosello Carosone.

Eduardo Scarpetta è Renato Carosone

Il protagonista, dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella a Napoli, grazie agli sforzi del padre Antonio (Tony Laudadio) inizia la sua carriera andando nell’Africa Orientale Italiana, dove viene assunto come pianista e direttore d’orchestra dalla compagnia di arte varia diretta da Aldo Russo (Andrea Di Maria).

Successivamente, si sposta ad Asmara, dove conosce Lita, ovvero Italia Levidi (Ludovica Martino), di cui si innamora. Tornato in Italia, inizia a lavorare per lo Shaker Club di Napoli formando un Trio con il chitarrista Peter Van Wood (Nicolò Pasetti) ed il batterista Gegè Di Giacomo (Vincenzo Nemolato).

Il trio, grazie al successo ottenuto, diventa un Sestetto, capace di ottenere consensi in giro per il mondo, fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove le canzoni scritte da Carosone con Nisa (Flavio Furno) diventano molto popolari. Nel 1958, dopo alcune riflessioni, Renato decide di ritirarsi dalle scene.

