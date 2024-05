Carlo Conti è il conduttore dei Festival di Sanremo 2025 e 2026

Seguici su Whatsapp - Telegram

La notizia, diciamolo, era nell’aria da mesi e sicuramente non ci ha sorpreso più di tanto. Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. La vera sorpresa piuttosto, è nella decisione della Rai di affidare al conduttore toscano, fin da subito, anche l’edizione del Festival del 2026. Un doppio impegno, quindi, per Conti, che torna in Liguria dopo le tre edizioni da lui condotte tra il 2015 e il 2017.

L’annuncio ufficiale è stato dato al Tg1 nella mattina di oggi, mercoledì 22 maggio 2024: la decisione è stata unanime da parte dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi, di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.

Finita l’era di Amadeus, tocca quindi a Conti prendere questa pesante eredità: non sarà facile mantenere gli standard importo da Amadeus, ma il nome di Conti è senza ombra di dubbio quello più adatto per questa sfida. Uomo Rai da 40 anni (l’anniversario sarà celebrato proprio nel 2025), sempre pronto ad accogliere le richieste dell’azienda, il nome di Carlo Conti ispira fiducia e garanzia di una televisione di qualità, senza volgarità e sotterfugi per il pubblico Rai.

Un vero volto della tv pubblica, insomma, a cui non si chiede ovviamente di ripetere il successo degli ultimi cinque Festival, ma di offrire al pubblico due edizioni all’insegna della musica e dello spettacolo.

Da chi sarà affiancato Carlo Conti? Come da lui stesso detto al Tg1, l’idea è quella di continuare con l’alternanza di presenza sera dopo sera, senza un vero e proprio cast fisso. Questo vuol dire che non ci saranno, come era stato vociferato, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi amici di sempre con cui ha anche condiviso uno spettacolo teatrale.

C’è tempo per scoprire i dettagli di Sanremo 2025: intanto la macchina organizzativa può iniziare a muoversi, in anticipo rispetto al previsto, per essere pronta a febbraio 2025 a regalare al pubblico un’altra edizione dell’evento tv più atteso in Italia.