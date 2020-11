Tale e Quale Show, Carlo Conti ricoverato in ospedale per Covid-19

Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze per complicazioni dovute al Covid-19 che ha contratto nelle settimane scorse. Il conduttore televisivo, si legge su La Repubblica, non è in gravi condizioni, ma le sue condizioni, aggravate da un affaticamento polmonare, non sono più idonee per l’isolamento domiciliare. Stando a quanto riferito dai medici che lo stanno seguendo, però, sarebbe già fortunatamente in condizioni di miglioramento.

Il presentatore aveva rivelato la settimana scorsa di essere risultato positivo al tampone, motivo per cui si era messo subito in isolamento. Venerdì scorso aveva condotto direttamente da casa la puntata settimanale di Tale e Quale Show, mostrando di essere in buona salute.

Questa settimana, invece, il peggioramento delle sue condizioni gli hanno impedito di lavorare alla puntata di questa sera, motivo per cui a condurre Tale e Quale Show saranno, a rotazione, i tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, insieme a Gabriele Cirilli.

Stando a quanto riportato da TvBlog, inoltre, questa edizione di Tale e Quale Show si allungherà di una puntata: il finale del Torneo dei Campioni, quindi, non sarà il 13 novembre ma il 20, cosa che farà slittare di una settimana la partenza di The Voice Senior.