Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 17 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Captain America: Civil War. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Captain America: Civil War – Trama

“Captain America: Civil War” è un film del 2016 diretto da Anthony e Joe Russo. La trama ruota attorno alla divisione degli Avengers, successivamente agli eventi di “Avengers: Age of Ultron”. Dopo che un incidente internazionale coinvolge gli Avengers, causando danni collaterali significativi, il governo propone l’Accordo di Sokovia, un atto che imporrebbe la supervisione e il controllo delle attività dei supereroi da parte delle Nazioni Unite.

Questo divide i membri del team: Steve Rogers (Captain America) si oppone all’accordo, credendo che gli Avengers dovrebbero operare autonomamente, mentre Tony Stark (Iron Man) è a favore, sentendosi responsabile per le conseguenze delle loro azioni passate. La disputa culmina in una battaglia tra le due fazioni, con l’aggiunta dell’arrivo del nuovo Spider-Man e di Black Panther, che si trovano in mezzo al conflitto. Il vero antagonista, Helmut Zemo, sfrutta questa divisione per vendicare la morte della sua famiglia, causata indirettamente dagli Avengers.

Captain America: Civil War – Cast

Chris Evans interpreta Steve Rogers / Captain America

Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark / Iron Man

Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff / Vedova Nera

Sebastian Stan interpreta Bucky Barnes / Winter Soldier

Anthony Mackie interpreta Sam Wilson / Falcon

Don Cheadle interpreta James “Rhodey” Rhodes / War Machine

Jeremy Renner interpreta Clint Barton / Occhio di Falco

Chadwick Boseman interpreta T’Challa / Black Panther

Paul Bettany interpreta Visione

Elizabeth Olsen interpreta Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Rudd interpreta Scott Lang / Ant-Man

Tom Holland interpreta Peter Parker / Spider-Man

Daniel Brühl interpreta Helmut Zemo

Emily VanCamp interpreta Sharon Carter / Agente 13

Frank Grillo interpreta Brock Rumlow / Crossbones

William Hurt interpreta Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross

Martin Freeman interpreta Everett K. Ross

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram