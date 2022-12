Capodanno in Musica 2023 a Genova: cantanti e ospiti

Fare il conto alla rovescia alla mezzanotte che segnerà l’inizio del nuovo anno è più semplice se c’è una televisione accesa che ci tiene compagnia con tanta musica. È che quello che succederà questa sera, sabato 31 dicembre 2022, su Canale 5, con Capodanno in Musica 2023, il consueto appuntamento per augurare buon anno a tutti i telespettatori.

Anche questa volta, alla conduzione c’è Federica Panicucci, ormai da tempo padrona di casa di questo classico appuntamento di fine anno di Canale 5. Cambia, però, la location: per la prima volta, infatti, Capodanno in Musica si tiene a Genova, in Piazza De Ferrari, pronta ad accogliere migliaia di persone pronte a festeggiare e ballare.

Perché, ovviamente, Capodanno in Musica è un programma che si basa principalmente sull’esibizione di numerosi artisti, che si alternano sul palco in piazza fino alla mezzanotte ed anche dopo. Già annunciato il cast di questa edizione: ecco chi sono i cantanti di Capodanno in Musica 2023!

– Anna Tatangelo

– Annalisa

– Baby K

– Big Boy

– Blind

– Erwin

– Fausto Leali

– Follya

– Gemelli DiVersi

– GionnyScandal

– Ivana Spagna

– Luigi Strangis

– Mamacita – Patty Pravo

– Riccardo Fogli

– Riki

– Roby Facchinetti

– Rocco Hunt

– Fabio Rovazzi

– The Kolors

Oltre a loro, ci saranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita, che proporranno una performance di canto e ballo. Inoltre, previsti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera, dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

Sul palco insieme a Federica Panicucci e nel backstage, dove saranno allestite le postazioni radio, Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan racconteranno a chi sarà all’ascolto della radio la lunga notte.