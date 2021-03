Canzone Segreta su Rai 1: quante puntate sono?

Il nuovo show di Rai1 Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, inizierà questa sera, in prima serata (dalle 21.25 circa). Si tratta di un nuovo programma di tipo emotainment in onda il venerdì in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia di Piergiorgio Camilli.

Al centro dello show vedremo ospiti illustri, che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

Canzone Segreta: quante puntate sono?

Canzone Segreta sarà in onda per cinque prime serate, sempre al venerdì sera, dal 12 marzo e terminerà quindi il 9 aprile 2021 (salvo diverse decisioni della dirigenza Rai dovute ad ascolti non eclatanti del programma).

Canzone Segreta: come vederlo in streaming

Ricordiamo che è possibile vedere Canzone Segreta anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Raiplay.