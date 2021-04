Canzone Segreta: ospiti stasera 16 aprile 2021

Stasera tornerà su Rai1 lo show Canzone Segreta con la quinta puntata, condotta come sempre da Serena Rossi. Si tratta di un programma di tipo emotainment, in onda ogni venerdì in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia di Piergiorgio Camilli.

Al centro dello show, che sta ottenendo risultati d’ascolto discreti (ma stasera si scontrerà con il nuovo show di Canale5), vedremo anche stasera ospiti illustri – del mondo dello sport, dello spettacolo, ecc. -, che si alterneranno sul palco. Vi abbiamo parlato approfonditamente del meccanismo del programma, ora vediamo insieme quali sono gli ospiti della quinta puntata di stasera.

Canzone Segreta: ospiti 16 aprile 2021

Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti che si godranno la “sorpresa” a loro dedicata saranno: l’attrice Anna Valle, l’attore e comico Enrico Brignano, l’attore Giancarlo Giannini, l’attrice Valeria Fabrizi, la conduttrice Simona Ventura e l’attore Massimo Ghini.

Canzone Segreta: come vederlo in streaming

Ricordiamo che è possibile vedere Canzone Segreta anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Raiplay.