Canzone Segreta: ospiti seconda puntata 19 marzo 2021

Questa sera tornerà su Rai1 il nuovo show Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, programma di tipo emotainment, in onda il venerdì in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia di Piergiorgio Camilli. Dopo i buoni ascolti della prima puntata, chissà se questa seconda puntata ne bisserà il successo.

Al centro dello show vedremo anche stasera ospiti illustri – del mondo dello sport, dello spettacolo, ecc. -, che si alterneranno nel corso delle puntate. Vi abbiamo parlato approfonditamente del meccanismo del programma, ora vediamo insieme quali sono gli ospiti della seconda puntata di stasera.

Canzone Segreta: ospiti 19 marzo 2021

Anche stasera vedremo in studio nomi molto importanti: il cantante Mika, la cantante e conduttrice Romina Power, l’ex calciatore Ciro Ferrara, la cantante Marcella Bella, la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith e l’attore Michele Placido.

Canzone Segreta: come vederlo in streaming

Ricordiamo che è possibile vedere Canzone Segreta anche in streaming, durante la diretta, a questo link. Dopo la puntata, il programma sarà disponibile su Raiplay.