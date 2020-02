Camionisti in trattoria Piemonte: ristoranti e puntata in streaming

Domenica 16 febbraio 2020 va in onda la terza puntata della quarta stagione di Camionisti in trattoria, il programma tv in onda su DMAX che vede protagonista Chef Misha Sukyas, in viaggio alla ricerca delle trattorie preferite dai camionisti. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.

Camionisti in trattoria in Piemonte

La terza puntata è ambientata in Piemonte, regno della cucina robusta e del buon vino. Un viaggio che vedrà protagonisti assieme a Chef Sukyas, i classici tre camionisti locali. Le trattorie della puntata sono in pubblicazione. Subito sotto non appena disponibile trovate la puntata integrale in streaming seguita dal promo della puntata.

Camionisti in trattoria Piemonte- Streaming