Camionisti in trattoria 4 con Misha Sukyas su NOVE: tutte le puntate in streaming

Camionisti in trattoria è il programma tv la cui quarta stagione prende via oggi, domenica 2 febbraio 2020, su Dmax con protagonista lo chef Misha Sukyas che da quest’anno sostituisce Chef Rubio. Una nuova edizione che sarà composta da 8 puntate previste in Piemonte, Friuli, Lombardia (tra cui Valtellina), Puglia (con due puntate comprendenti il triangolo dei fritti Barletta-Andria-Trani e il Salento), Veneto, Campania e Lazio. Di seguito l’elenco delle puntate di tutte le stagioni.

Seconda stagione in streaming

La seconda stagione del programma prende il via giovedì 1 novembre 2018 con una puntata dedicata al Trentino. Complessivamente le puntate previste sono otto (contro le sei della prima stagione che trovate sotto). Subito sotto il link allo streaming dei singoli episodi.

Puntata 1 – Trentino-Alto Adige

Puntata 2 – Val d’Aosta e Piemonte

Puntata 3 – Puglia e Molise

Puntata 4 – Abruzzo

Puntata 5 – Emilia-Romagna

Puntata 6 – Toscana

Puntata 7 – Sardegna

Puntata 8 – Lombardia

Terza stagione in streaming

La terza stagione del programma prende il via domenica 10 marzo 2019 con una puntata dedicata all’Umbria. Successivamente lo Chef sconfinerà anche in altri paesi. Subito sotto il link allo streaming dei singoli episodi.

Puntata 1 – Umbria

Puntata 2 – Veneto/Emilia*

Puntata 3 – Friuli Venezia Giulia

Puntata 4 – Lazio

Puntata 5 – Calabria

Puntata 6 – Sicilia

Puntata 7 – Spagna

Puntata 8 – Francia

*Da notare che per errore di programmazione in prima battuta è andata in onda la seconda puntata sbagliata. Era infatti prevista in Friuli Venezia-Giulia (da guida e account Twitter che ha messo i video sbagliati) e invece è stata trasmessa quella su Veneto/Emilia (Ferrara). La successiva domenica 24 è stata poi recuperata la puntata perduta.

Quarta stagione in streaming

La quarta stagione del programma prende il via domenica 2 febbraio 2020 con una puntata dedicata alla Puglia (nord). Subito sotto il link allo streaming dei singoli episodi.

Puntata 1 – Puglia Nord

Puntata 1 – La Pianura Padana

Puntata 2 – il Centro Italia

Puntata 3 – la Liguria

Puntata 4 – Regno delle Due Sicilie

Puntata 5 – Il Garda

Puntata 6 – Tra Bergamo e Bologna

Camionisti in trattoria – Chef Rubio

Non avrebbe certo bisogno di presentazioni, ma lo facciamo lo stesso. Chef Rubio è ormai un volto notissimo, come chef “alternativo” ed ha al suo attivo trasmissioni originalissime sul cosiddetto street food (Unti e bisunti) nonché sul rugby (Cacciatori di tifosi), essendo stato un professionista della palla ovale con esperienze anche in Nuiova Zelanda, dove ha iniziato a cucinare per mantenersi. E poi citiamo anche Il ricco e il povero ed È uno sporco lavoro. Il suo vero nome è Gabriele Rubini ed è nato a Frascati (Roma) il 29 giugno 1983.

Camionisti in trattoria – Misha Sukyas

Chef dall’esperienza riconosciuta in Italia e all’estero, MIsha Sukyas è anche personaggio televisivo, con i suoi programmi su Food Network (Chopped Italia, Effetto Wow, Comfort food). È autore del libro di ricette Sano come un pesce, godo come un riccio (Vallardi 2019).