Sabato 6 settembre 2025, giorno del centenario della nascita di Andrea Camilleri, Rai 1 trasmetterà alle 21:30 Camilleri 100, docufilm di Francesco Zippel, coprodotto da Rai Documentari. Il ritratto intimo dell’autore, tra vita e arte, si svela attraverso le voci di Luca Zingaretti, Michele Riondino, Fiorello, le nipoti Arianna e Alessandra, e gli ex allievi Fabrizio Gifuni e Sergio Rubini.

Dal 9 settembre, il ciclo “Camilleri incontra Montalbano” riproporrà ogni martedì su Rai 1 quindici episodi della serie “Il Commissario Montalbano”, da “Il covo di vipere” a “La giostra degli scambi”. Dal 15 ottobre, il sesto episodio sarà in 4K su Rai 4K (canale 210 tivùsat).

Tutti gli episodi, dopo la messa in onda, saranno su RaiPlay, che dal 1° settembre offre l’intera serie (37 titoli) in esclusiva fino al 30 gennaio 2026.

