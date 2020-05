Cambio Moglie su NOVE: Famiglia Marra e Michelini

Mercoledì 27 maggio 2020 è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione (la sesta, in realtà) di Cambio Moglie, a 12 anni dall’ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,35.

La formula è quella dello scambio di mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato i Marra di Montichiari (Brescia), due baristi quarantenni che amano la vita sociale, e i Michelini di Alfonsine (Ravenna), orgogliosamente tradizionalisti. Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere.

Cambio Moglie in Streaming: Famiglia Marra e Michelini