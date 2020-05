Cambio moglie su NOVE: puntate, orari e streaming

Cambio moglie è un programma tv della categoria reality che torna dopo dodici anni da stasera 20 maggio 2020 in chiaro su Nove. In precedenza erano andate in onda cinque stagioni, dal 2004 al 2008 su Fox Life e La7, con un format tradotto dall’originale americano Wife Swap. Il meccanismo è semplice: due mariti si scambiano le mogli che dovranno prima adattarsi al nuovo stile di vita e poi cambiare le regole.

Cambio moglie – Orari e canale

Cambio moglie va in onda in chiaro su Nove ogni mercoledì in prima serata dalle 21,35 alle 22,40. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. È prevista anche una replica giovedì sera alle 23,30.

Cambio moglie – Puntate

Di seguito l’indice delle puntate che potete qui rivedere in streaming assieme al riassunto.

Puntata 1 –