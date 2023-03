Call of Beauty: su Real Time il talent dedicato al make-up

Prende il via da sabato 11 marzo il nuovo programma Call of Beauty, un talent dedicato interamente al make-up e in onda ogni sabato a partire dalle ore 15.50 su Real Time.

A condurre saranno Giulia De Lellis, nota influencer ed esperta di make-up e di tendenze, e Manuele Mameli, glam artist delle star e punto di riferimento del mondo del beauty, che di puntata in puntata verranno affiancati da alcuni ospiti che li aiuteranno nel giudicare le sfide e le prove in cui si cimenteranno i concorrenti.

A tal proposito, i protagonisti della prima edizione di Call of Beauty saranno otto giovani promesse del mondo del make-up e della bellezza che affronteranno prove per dimostrare le proprie capacità tecniche e artistiche e si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale: diventare brand ambassador per Smashbox e Douglas e volare a Los Angeles per prendere parte alla campagna del primer Smashbox.

Call of Beauty, prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery, conta 7 episodi da 30 minuti ciascuno ed è visibile anche in streaming su discovery+.