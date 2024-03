Call My Agent Italia 2, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW torna Call My Agent Italia 2, seconda stagione della fortunata serie prodotta da Palomar per Sky Studios e remake della serie francese Chiami il mio agente! (purtroppo non più disponibile su nessuna piattaforma in Italia).

Il cast della seconda stagione resta invariato: ritroviamo tutti i personaggi che compongono la CMA, ovvero la Claudio Maiorana Agency, agenzia di talenti romana alle prese con gli imprevisti legati alle carriere dei propri assistiti. Da citare anche la presenza di Marzia Ubaldi, interprete di Elvira, scomparsa nell’autunno scorso.

Oltre a loro, elemento fondamentale della serie tv sono le guest-star: attori ed attrici (e non solo) che compaiono nei vari episodi e che mettono alla prova le capacità dei protagonisti. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Call My Agent Italia 2.

Michele Di Mauro è Vittorio Baronciani: 56 anni, ambizioso e sicuro di sé, l’avvocato Baronciani è l’agente più spregiudicato della CMA. Ha fatto suo il motto di Claudio Maiorana (Federico Fazioli), il fondatore dell’agenzia, “Il film giustifica i mezzi”, ma rischia di essere sopraffatto dai problemi personali: dopo aver scoperto che Camilla (Paola Buratto) è sua figlia, la moglie l’ha sbattuto fuori di casa e il figlio non gli rivolge più la parola. E quindi per lui non è più così semplice separare lavoro e vita privata.

Sara Drago è Lea Martelli: determinata e intraprendente, Lea, 36 anni, è l’agente più talentuosa della CMA. Innamorata del cinema, sul lavoro è una vera macchina da guerra. Certo, la relazione con la bella finanziera le ha creato non pochi problemi e – purtroppo o per fortuna – l’ha trasformata: Lea non riesce più a lasciarsi andare come prima. D’altronde, non è facile tornare a essere la sciupafemmine di un tempo, se si ha il cuore ancora spezzato.

Maurizio Lastrico è Gabriele Di Lillo: quarantenne dal cuore grande, simpatico e gentile, Gabriele è protettivo e leale sia con i suoi attori che con i colleghi. Sul lavoro non si risparmia e la presenza di Sofia (Kaze) ha restituito alla sua vita il calore che mancava. Lei è il centro del suo mondo – la sua fidanzata, una sua dipendente, una assistita in cui crede fermamente. Certo, rappresentarla come attrice non è semplice, ma chi potrebbe mai metterci più impegno di lui nel trovarle i giusti casting?

Marzia Ubaldi è Elvira Bo: grande signora del cinema italiano, la settantenne Elvira Bo lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Inseparabile dal suo simpatico cagnetto Marcello, è una donna di mondo, colta e dalla battuta pronta. Nella sua carriera ne ha viste di cotte e di crude e per questo grazie alla sua esperienza è in grado di sostenere e consigliare anche i giovani talenti, dispensando battute sagaci che spesso sanno essere più lenitive di mille parole.

Francesco Russo è Pierpaolo Puglisi: è il fedelissimo assistente, ma soprattutto consigliere, di Gabriele Di Lillo e non perde mai occasione di dire la sua, anche quando sarebbe meglio tacere. Trentunenne scaltro e molto abile nel suo lavoro, sogna di diventare a sua volta agente e per portarsi avanti ha già pronti i biglietti da visita. Ama il glamour, i riflettori e le star, eppure, in questo ultimo periodo, terribili incubi lo tengono sveglio.

Sara Lazzaro è Monica Ferri: 39 anni, gonne a ruota e look anni Cinquanta, Monica, con la sua efficienza e la sua tendenza al perfezionismo, è un elemento insostituibile dell’agenzia. Adora il suo lavoro, ma ancora di più adora il suo capo Vittorio Baronciani, per cui farebbe qualsiasi cosa. Da quando si è separato dalla moglie, però, lo vede sempre troppo giù di corda e questo non va per niente bene. Cosa potrebbe inventarsi per farlo tornare in sé?

Paola Buratto è Camilla Zanon: chi l’avrebbe mai detto? La giovane e inesperta Camilla è riuscita a sopravvivere al periodo di prova come assistente della temutissima Lea Martelli. Imparare dalla migliore le ha permesso di crescere e trovare la propria strada. Sempre gentile e disponibile con tutti, ormai è parte integrante dell’agenzia, ma il segreto che la lega a Vittorio è una bomba a orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Kaze è Sofia: nonostante abbia deciso di intraprendere la carriera d’attrice, la splendida Sofia ancora non se la sente di abbandonare il suo desk alla reception della CMA. Vive con entusiasmo e alla luce del giorno la sua storia con Gabriele, senza preoccuparsi del fatto che è anche il suo capo e il suo agente. Lei vorrebbe essere trattata come tutte le altre assistite, ma lui a volte sembra prendere i suoi provini un po’ troppo sul personale.

Pietro De Nova è Evaristo Loi: assistente timido e occhialuto di Gabriele Muccino, viene scaraventato nel mondo della CMA, dove è costretto ad affrontare le ire di Lea, la supponenza di Vittorio e l’indifferenza di Gabriele. Nessuno, nemmeno gli assistenti, sembra avere il tempo di aiutarlo anche solo a trovare un toner. L’unica ad accorgersi di lui è Camilla. E se questa fosse la fortuna della più giovane del gruppo?

Emanuela Fanelli è Luana Pericoli:la stimatissima e amatissima – per lo più da sé stessa – Luana Pericoli è diventata una diva dopo aver firmato un contrattone internazionale per “Laika”, il suo esordio da attrice, regista, sceneggiatrice… e molto altro. Nessuno ci credeva a parte lei, e ora finalmente la rete le ha proposto un biopic sulla sua vita. Ma per Luana è imprescindibile la partecipazione della sua musa ispiratrice, Corrado Guzzanti.

Altri personaggi

Filippo De Carli è Davide Baronciani

Figlio di Vittorio ed aspirante attore, rappresentato da Lea.

Cecilia Bertozzi è Lara

Sceneggiatrice che inizia una relazione con Lea.

Rosanna Gentili è Guenda Neri

Agente e rivale della CMA.

Manuela Mandracchia è Lavinia Baronciani

Ex moglie di Vittorio

Alberto Basaluzzo è Sandro Balbo

Regista e cliente della CMA.

Anna Della Rosa è Pucci Conte.

Le guest-star

Nel primo episodio Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi accettano di recitare insieme in un film di cui scopriranno la sceneggiatura giorno per giorno (nell’episodio compare anche Mattia Stanga);

nel secondo episodio Gabriele Muccino annuncia di aver rilevato le quote della CMA scatenando il caos in ufficio, e Gian Marco Tognazzi, rimasto incastrato in un ruolo un po’ troppo “ingombrante”;

nel terzo episodio Claudio Santamaria è disposto davvero a tutto pur di interpretare Giordano Bruno in un importante film internazionale (nell’episodio compaiono anche Francesca Barra, Andrea Pennacchi e Massimiliano Caiazzo);

nel quarto episodio Serena Rossi e Davide Devenuto sono alle prese con una stressante intervista di coppia, che rischia di metterli in crisi (nell’episodio compaiono anche Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli);

nel quinto episodio Elodie è stata scelta per il nuovo film di Dario Argento (presente anche lui nella puntata), ma un evento inatteso rischia di trasformare in un film dell’orrore anche la sua vita (nell’episodio compare anche Massimiliano Caiazzo);

nel sesto episodio Sabrina Impacciatore, dopo il successo ottenuto oltreoceano, è la nuova madrina del Festival di Venezia, ma “jet set”, si sa, spesso fa rima con “jet lag” (nell’episodio compaiono anche Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, il giornalista Mattia Carzaniga ed il truccatore Simone Belli).