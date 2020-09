Caduta Libera, 25 settembre 2020: don Andrea Rabassini (Video)

Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata.

Caduta Libera, Dieci passi del 25 settembre 2020

Nella puntata del 25 settembre 2020, si è confermato campione don Andrea Rabassini, parroco di Rho (Mi), originario di Varese. Il parroco ha detto che in caso di vittoria devolverà la cifra ad una famiglia che si trova in Bolivia che si sta occupando di dare una mano a quelle ragazze allontanate dalle famiglie e per permettere loro di iscriversi all’Università.

Don Andrea è arrivato al gioco finale con 171mila euro, dando solo 7 risposte esatte, e quindi vincendo il montepremi.