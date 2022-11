Caduta Libera 2022, Michele Marchesi ha perso e non è più campione?

Se in questi giorni vi sintonizzate su Canale 5 nella fascia preserale per vedere i giochi proposti da Caduta Libera, avrete notato che al centro dello studio non c’è più Michele Marchesi, il super campione in carica da più di un anno.

Ma Michele Marchesi ha perso e non è più campione di Caduta Libera? No, affatto: se non lo vedete più in onda a fianco di Gerry Scotti c’è un motivo. Il game show di Mediaset è infatti andato in pausa con le puntate inedite, e da sabato 19 novembre 2022 sta proponendo le repliche di puntate andate in onda in passato.

Per questo motivo stiamo ritrovando alcuni campioni che sono stati vincitori prima dell’arrivo di Michele. Quest’ultimo, proprio nella puntata di venerdì scorso, ha vinto altri 85mila euro, arrivando ad un totale di 646.00 euro di vincite, il che lo rendo il campione del programma con la seconda somma più alta guadagnata.

Michele, quindi, potrà tornare in gioco da Campione nel 2023, quando Caduta Libera tornerà in onda con le nuove puntate. Quando non è ancora dato saperlo: dopo le repliche di questo mese e mezzo, a gennaio tornerà Avanti un altro con nuove puntate.