Caduta Libera 2021, sono nuove puntate o repliche?

Torna in onda, dopo tanto tempo, Caduta Libera, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e giunto nel 2021 alla sua decima edizione. A causa della pandemia, Mediaset ha dovuto in passato interrompere la realizzazione delle nuove puntate del programma e mandare in onda delle repliche. Per questo, oggi, in tanti si chiedono: ma le puntate di Caduta Libera 2021 in onda sono nuove o repliche?

La risposta è semplicissima: dal 30 agosto 2021 Canale 5 manda in onda le nuove puntate di Caduta Libera, quindi inedite. Lo si può evincere anche dalla nuova sigla e dalle novità introdotte nella scenografia del programma, che ovviamente non può fare a meno delle mitiche botole, dentro cui cadono i concorrenti che perdono la sfida o lo stesso campione o campionessa se non risponde esattamente a tutte le domande del gioco finale dei Dieci Passi.

Nell’edizione 2021 di Caduta Libera, tra l’altro, c’è anche un nuovo gioco, “Il Giornalone”, che permetterà di andare indietro nel tempo con domande sui fatti del passato, alle quali i concorrenti dovranno rispondere indovinando il titolo di un giornale dell’epoca.

Il programma riparte con il campione Fabrizio Andreotti, social media manager di Padova che, dal 6 al 18 novembre 2020, ha vinto un montepremi di ben 96mila euro. In nove edizioni e più di 850 puntate andate in onda, il concorrente che ha vinto il montepremi più alto, con il maggior numero di presenze è Nicolò Scalfi, che si è aggiudicato, complessivamente, 727.000 euro ed è stato campione per 88 puntate.

Caduta Libera 2021, casting

Per partecipare ai casting di Caduta Libera si può telefonare allo 02.89919828 o scrivere alla mail castingcadutalibera@mediaset.it. Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.