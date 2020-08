Caduta Libera, quando inizia?

Caduta Libera è stato uno di quei programmi che sarebbero dovuti tornare in tv la primavera scorsa, e che invece sono stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ stato impossibile, infatti, registrare le nuove puntate del quiz condotto da Gerry Scotti che, però, ora si prepara alla ripresa.

Quando andranno in onda le nuove puntate di Caduta Libera? A dirlo è lo stesso conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: Caduta Liberà andrà in onda dal 7 settembre 2020. Ovviamente, il programma viene registrato rispettando tutte le norme anti-Covid, ad esempio con una riduzione di pubblico da 150 a 50 persone.

“Anche i concorrenti vanno tenuti ognuno in una stanza e quando cascano nella botola sono salvati da personale con le mascherine”, ha aggiunto Scotti. “Se era complicato prima, figuriamoci ora! Adesso per fare una puntata ci vuole un’ora e mezza di preparazione”.

Il presentatore ha poi annunciato che già nelle prime puntate ci sarà “un colpo di scena”. Non mancheranno, infine, i giochi speciali che si alterneranno alle manche classiche, fino ai mitici Dieci Passi, gioco finale del quiz che permette al campione di portarsi il montepremi a casa.