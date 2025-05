Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Cado dalle nubi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Cado dalle nubi – Trama

“Cado dalle nubi” (2009) è una commedia diretta da Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone, al suo esordio cinematografico. Checco è un giovane cantante neomelodico di Polignano a Mare, Puglia, che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Lavora come muratore e si esibisce in una gelateria, ma la fidanzata Angela (Ivana Lotito) lo lascia dopo sei anni, considerandolo un fallito senza un lavoro stabile.

Devastato, Checco si trasferisce a Milano su consiglio dello zio, ospite del cugino Alfredo (Dino Abbrescia), che vive con il compagno Manolo (Fabio Troiano). Nella città, Checco fatica ad adattarsi, ma incontra Marika (Giulia Michelini), figlia di un leghista che disprezza i meridionali. Tra provini fallimentari e situazioni comiche, Checco cerca di conquistare Marika e realizzare il suo sogno musicale. Il film, con elementi autobiografici, è noto per l’umorismo politicamente scorretto e le canzoni di Zalone, come “Angela”.

Cado dalle nubi – Cast

Checco Zalone – Checco, cantante neomelodico

Giulia Michelini – Marika, interesse amoroso di Checco

Dino Abbrescia – Alfredo, cugino di Checco

Fabio Troiano – Manolo, compagno di Alfredo

Ivana Lotito – Angela, ex fidanzata di Checco

Ivano Marescotti – Mauro, padre di Marika

Raul Cremona – Roberto, impresario

Gigi Angelillo – Zio di Checco

Anna Ferruzzo – Madre di Checco

Ludovica Modugno – Zia di Checco

Francesca Chillemi – Luisa, ragazza al concorso

Peppino Mazzotta – Don Livio, parroco

Paola Michelini – Coordinatrice del concorso (cameo)

