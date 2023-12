Burraco Fatale, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 12 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Burraco Fatale, che prosegue la serie dedicata a Paola Cortellesi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Burraco Fatale – Trama

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro amiche da sempre, unite dalla passione per il burraco. In comune, però, hanno anche delle vite private molto meno soddisfacenti.

Irma è una donna separata che vive con il figlio Marco. È una donna forte e indipendente, ma è anche molto sola. Eugenia è una casalinga annoiata e frustrata, che sogna una vita più eccitante. Miranda è una donna in carriera, ma è sempre insoddisfatta del suo lavoro. Rina è una donna timida e introversa, che ha paura di vivere.

Un giorno, le quattro amiche decidono di partecipare a un torneo nazionale di burraco. È l’occasione perfetta per dimenticare le loro vite monotone e per vivere un’avventura insieme. Durante il torneo, le quattro amiche si ritrovano a fare i conti con i loro segreti e le loro paure. Irma scopre che Marco ha un’altra ragazza, Eugenia incontra un uomo misterioso, Miranda ha un’occasione di carriera importante e Rina si innamora di un uomo sposato.

Le quattro amiche dovranno affrontare le sfide della vita, ma si troveranno anche a crescere e a cambiare.

Burraco Fatale – Cast

Il cast principale è così composto:

Claudia Gerini interpreta Irma

Angela Finocchiaro interpreta Eugenia

Caterina Guzzanti interpreta Miranda

Paola Minaccioni interpreta Rina

Mohamed Zouaoui interpreta Nabil

Loretta Goggi interpreta Sibilla

Michela Quattrociocche interpreta Viola

Pino Quartullo interpreta Molosso

Antonello Fassari interpreta Marco