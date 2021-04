Buongiorno Mamma, quante puntate sono?

Una commedia familiare, che in parte per il suo format ricorda un successo americano tutt’ora in onda, ovvero This Is Us: è Buongiorno Mamma, la nuova fiction che Canale 5 manda in onda da mercoledì 21 aprile 2021 e che vede il ritorno in tv di Raoul Bova, affiancato da Maria Chiara Giannetta.

Ma da quante puntate è composto Buongiorno Mamma? In tutto, gli episodi di questa serie prodotta da Lux Vide per Rti sono dodici, in onda due per serata per sei settimane. Il finale di stagione, se non ci saranno doppi appuntamenti settimanali o cambi di palinsesto, andrà quindi in onda il 26 maggio.

Buongiorno Mamma, la trama

La fiction, diretta da Giulio Manfredonia, propone tre differenti linee temporali che raccontano la storia della famiglia Borghi: Guido (Bova) voleva fare il professore universitario ma si è ritrovato a diventare preside di una scuola; Anna (Giannetta), voleva invece diventare la fotografa ma ha preferito dedicarsi alla famiglia.

I due hanno quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e il piccolo Michele (Marco Valerio Bartocci). In particolare, a creare maggiori problemi è Sole che, un giorno, rivela alla famiglia di essere incinta.

Una situazione che Guido si ritrova a dover affrontare da solo, dal momento che Anna da qualche tempo è in coma. A complicare le cose l’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), una misteriosa ragazza in cerca della verità sul suo passato e che sembra essere legata a Guido ed ad Anna.