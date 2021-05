Il 19 maggio 2021, su Canale 5, va in onda la quinta puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia.

Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo).

Buongiorno Mamma, la quinta puntata

Dopo l’incidente d’auto, Agata e Sole vengono portate in ospedale: la ragazzina è in condizioni gravissime. Guido viene a sapere che è Federico (Federico Cesari) il padre del bambino e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni. Mentre Colaprico cerca di usare la situazione per colpire i Borghi, la piccola Sole ha bisogno di sangue ma l’unica a poterglielo donare è Agata che ha già lasciato Bracciano.

Sole, ormai guarita grazie alla trasfusione con il sangue di Agata, torna a casa ma rimane sconvolta quando scopre che tra Guido e Miriam c’è del tenero. Intanto Greta (Rausy Giangiarè), che ha appreso che non potrà più camminare, sembra tramare qualcosa. Agata, rientrata a casa Borghi, fa una sconvolgente scoperta sul passato di Guido.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione “On demand”. A questo link la pagina ufficiale della serie.