L’11 maggio 2021, su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelandone misteri e sorprese. Una serie prodotta da Lux Vide per Rti e diretta da Giulio Manfredonia.

Nel cast della serie compaiono Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta (Anna), Elena Funari (Francesca), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo), Ginevra Francesconi (Sole) e Marco Valerio Bartocci (Michele), ma anche Serena Autieri (Miriam), Beatrice Arnera (Agata), Stella Egitto (Maurizia), Barbara Folchitto (Lucrezia), Domenico Diele (Colaprico) e Filippo Gili (Filippo).

Buongiorno Mamma, la quarta puntata

Guido indaga su Agata, mentre la ragazza organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno, provocando in lui un’inaspettata reazione. Un evento drammatico del passato ci porta a scoprirne la ragione. Nel presente, Francesca non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando, mentre Sole riceve inaspettate attenzioni da Federico.

Nel frattempo Guido si trova costretto a prendere una decisione delicata che riguarda Agata: cosa è disposto a fare per proteggere la sua famiglia? Agata non sa come informare i ragazzi che deve lasciarli. Guido, intanto, si avvicina sempre più a Miriam, dopo aver scoperto un segreto nel passato della collega.

Agata, a sua volta, si riavvicina a Vincenzo, ma non sa che anche lui nasconde qualcosa. Francesca viene messa alle strette da Armando mentre Jacopo deve capire quali siano i suoi sentimenti per Greta (Rausy Giangiarè). Ma un evento imprevisto stravolge le vite di tutti.

Buongiorno Mamma, streaming

E’ possibile vedere Buongiorno Mamma in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo nella sezione “On demand”. A questo link la pagina ufficiale della serie.