Buongiorno Mamma, dov’è stato girato?

E’ una cornice da sogno, quella in cui si svolge la vicenda raccontata in Buongiorno Mamma, la nuova serie tv di Canale 5 in onda da mercoledì 21 aprile 2021. Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta interpretano Guido ed Anna, coppia con quattro figli di cui seguiremo l’evoluzione lungo alcuni archi narrativi. Al centro, però, c’è sempre la villa dove la famiglia vive.

Dov’è stato girato Buongiorno Mamma? La serie, diretta da Giulio Manfredonia, ha scelto come location principale il lago di Bracciano: su questo specchio si affaccia la villa dentro cui vivono i protagonisti, una villa sospesa tra il bosco ed il lago, un po’ come è sospesa la famiglia Borghi. La scelta di una location così lacustre non è casuale: come spiegato dalla sceneggiatrice Elena Bucaccio, il lago rappresenta quello che accade al personaggio di Anna, apparentemente immobile ma dentro cui c’è vita.

La serie ha avuto però anche altre location, tutte sempre all’interno del Lazio, per ragioni logistiche ed anche per impedimenti a spostarsi causa Covid-19. Alcune scene sono state girate a Roma ed altre all’interno degli studi di proprietà di Lux Vide (la casa di produzione della seie) a Formello.