Buongiorno Mamma, gli attori del cast

Una nuova fiction, questa volta dai toni decisamente familiari, sta per debuttare su Canale 5: Buongiorno Mamma è il titolo e va in onda dal 21 aprile 2021. Liberamente ispirata ad una storia realmente accaduta, la serie ha come protagonisti principali Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, nei panni di una coppia, padre e madre di quattro figli, la cui storia sarà raccontata tramite più di un arco temporale.

I due sono affiancati, oltre che dai giovani attori che interpretano i loro figli, anche da numerosi altri attori più grandi e già visti in altre serie, alcune di Lux Vide, la casa di produzione che ha realizzato questa fiction per Rti.

Raoul Bova è Guido Borghi

Un uomo forte e sicuro. Un marito follemente innamorato di sua moglie Anna (la Giannetta), tanto da essere disposto ad enormi sacrifici per lei, persino tenere in piedi un matrimonio decisamente fuori dal comune. Anna è sempre stata il suo centro, gli ha insegnato ad avere fiducia in se stesso e a lottare per la propria felicità. Guido è anche un padre meraviglioso, disposto a tutto pur di proteggere la sua famiglia.

Di umili origini ma dalle grandi ambizioni, studioso brillante, con un dottorato all’università, ha accettato in passato di diventare il preside del liceo del paese, per seguire Anna sul lago, quando hanno deciso di tenere Sole, la terza figlia. Ma nuovi incontri e un passato misterioso metteranno Guido di fronte a scelte difficili: Guido è ancora pronto a dare tutto per Anna e i suoi figli?

