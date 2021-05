Le probabilità che Buongiorno Mamma 2 si faccia sono molto buone: sebbene Mediaset e Lux Vide non hanno ancora annunciato nulla, basta vedere la reazione del pubblico agli episodi finora andati in onda della fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Gli ascolti hanno infatti dimostrato che la serie tv ha incuriosito il pubblico, rimasto pressoché sempre numericamente identico nel corso delle prime cinque puntate: la media è stata di 3.493.200 telespettatori (share del 16,4%), numeri buoni per una rete come Canale 5 che fatica spesso con le proprie fiction.

Gli spunti sono numerosi: il genere family drama, a cui Buongiorno Mamma appartiene, per natura permette al racconto di svilupparsi con varie ramificazioni, avendo così la possibilità di durare a lungo ed offrire al pubblico storie che possono trattare più temi e presentare nuovi personaggi.

Insomma, Buongiorno Mamma 2 non è assolutamente impossibile: quello che potrebbe rallentare la sua realizzazione sono gli impegni del cast, ed in particolare di Bova e Giannetta, impegnati sul set di Don Matteo 13: Bova è stato infatti annunciato come nuovo protagonista della storica fiction.