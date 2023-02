Buongiorno Mamma 2, quante puntate sono?

A quasi due anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, su Canale 5 a partire da mercoledì 15 febbraio 2023 torna Buongiorno Mamma 2, la seconda stagione della fiction familiare con protagoista la coppia formata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Ma da quante puntate è composto Buongiorno Mamma 2? Proprio come con la prima stagione, in tutto, gli episodi sono dodici, in onda due per serata per sei settimane. Considerato che i primi due appuntamenti vanno in onda nella stessa settimana (mercoledì 15 e venerdì 17, per poi restare al venerdì), l’ultima puntata della seconda stagione va in onda il 17 marzo.

Buongiorno Mamma 2, la trama

Il coma di Anna (Giannetta) non è stato un incidente. Qualcuno lo ha causato. Ma chi e perché? Quali altri segreti nasconde il passato della famiglia Borghi/Della Rosa? Maurizia (Stella Egitto) che otto anni fa suona alla porta di Anna e Guido (Bova), rivelando di essere ancora viva, è sogno o realtà?

Cosa succederebbe se il misterioso colpevole dell’incidente di Anna dovesse tornare? Solo scoprendo chi ha fatto loro del male in passato, i Borghi riusciranno ad evitare che il pericolo si rinnovi nel presente. Perché le famiglie non sono linee rette, ma un magma in cui tutto si unisce e ritorna, un universo complesso in cui gli errori del passato possono essere sconfitti solo spalancando gli occhi, in cerca dell’unica cosa che può salvarci. La verità. Ed è proprio “la verità” che scopriremo in questa stagione.

Ma Buongiorno, mamma 2 è soprattutto una serie sulla famiglia, una famiglia del tutto particolare che si troverà anche quest’anno ad affrontare nuove sfide e nuovi ostacoli. Guido per anni si è rimboccato le maniche, ha sempre rispettato la presenza emotiva di Anna, ma è stato padre e madre e le scelte da fare in una famiglia sono tante.

E forse oggi si troverà davanti alla scelta più difficile della sua vita. Sole (Ginevra Francesconi) sta per partorire e la presenza di una neonata in casa potrebbe rappresentare un pericolo per le condizioni sempre un po’ al limite di una donna in coma. Che cosa ne sarà di Anna? Cosa sceglierà Guido? Saprà rinunciare all’amore della sua vita, per accogliere in serenità la figlia di Sole?

Ognuno componente della famiglia dovrà lottare per non dimenticarsi che è sul confronto che si fonda la famiglia, sul non lasciarsi andare, non voltarsi dall’altra parte. Sul preoccuparsi. Uno dell’altro, sempre. Sul ridere di cose sciocche e inventare nuove consuetudini. Perché il matrimonio, la famiglia, non restano uguali nel tempo. Non esiste l’amore eterno. Esiste l’amore che eternamente si rinnova. Si può litigare, l’importante è non andare via. Restare. Ed essere pronti a dire ogni mattina, oggi e per sempre: Buongiorno, mamma!