Bumblebee, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 9 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Bumblebee. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Bumblebee – Trama

Bumblebee è un film del 2018, prequel della serie di film Transformers. Il film è diretto da Travis Knight e ambientato nel 1987. Si racconta la storia di Charlie Watson, una ragazza di 17 anni che trova un’auto abbandonata in un bosco. Charlie scopre che l’auto è in realtà un Autobot, un robot alieno trasformabile, che si chiama Bumblebee. Bumblebee è in fuga dagli Autobots nemici, i Decepticons, e Charlie decide di aiutarlo a nascondersi.

Charlie Watson è una ragazza di 17 anni che vive in una piccola città della California. Charlie è una ragazza solitaria, che ha perso il padre in guerra. Un giorno, Charlie trova un’auto abbandonata in un bosco. Charlie scopre che l’auto è in realtà un Autobot, un robot alieno trasformabile, che si chiama Bumblebee.

Bumblebee è in fuga dagli Autobots nemici, i Decepticons. Charlie decide di aiutare Bumblebee a nascondersi e a riparare i suoi danni. Charlie e Bumblebee diventano amici e insieme affrontano i Decepticons, che vogliono catturare Bumblebee.

Bumblebee – Cast

Il cast del film “Bumblebee” include:

Hailee Steinfeld nei panni di Charlie Watson

John Cena nei panni dell’agente Jack Burns

Jason Drucker nei panni di Otis Watson

Pamela Adlon nei panni di Sally Watson

Stephen Schneider nei panni di Ron

Ricardo Hoyos nei panni di Tripp

Abby Quinn nei panni di Celia

Rachel Crow nei panni di Dawn

Gracie Dzienny nei panni di Marissa

Kenneth Choi nei panni del dottor Powell