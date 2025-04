Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 10 aprile, alle 21:20 in tv su Italia 1, va in onda il film Bullet Train. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Bullet Train – Trama

Il film “Bullet Train”, trasmesso su Italia 1, è un’action comedy del 2022 diretto da David Leitch, basato sul romanzo giapponese I sette killer dello Shinkansen (Maria Beetle) di Kōtarō Isaka.

La storia si svolge a bordo di un treno ad alta velocità che collega Tokyo a Kyoto. Al centro della vicenda c’è Ladybug (Brad Pitt), un killer professionista sfortunato e in crisi esistenziale, che riceve l’incarico di recuperare una misteriosa valigetta con un adesivo di un trenino. La missione sembra semplice, ma il treno è pieno di altri assassini, ciascuno con obiettivi propri che si intrecciano in modo imprevedibile.

Tra questi ci sono i “gemelli” britannici Lemon (Brian Tyree Henry) e Tangerine (Aaron Taylor-Johnson), incaricati di scortare il figlio di un boss della yakuza, “il Figlio”, e la valigetta; Prince (Joey King), una giovane e subdola killer travestita da studentessa; e Yuichi Kimura (Andrew Koji), un padre in cerca di vendetta per il figlio ferito.

Mentre il treno sfreccia attraverso il Giappone, gli eventi prendono una piega caotica: scontri, tradimenti e colpi di scena si susseguono, culminando in un disastroso deragliamento a Kyoto. Qui, Ladybug affronta il temibile boss della yakuza Morte Bianca (Michael Shannon), orchestratore di gran parte degli eventi, e la verità su ogni personaggio viene a galla. Il film mescola azione frenetica, humor nero e dialoghi brillanti, con un ritmo incalzante che tiene alta la tensione fino alla fine.

Bullet Train – Cast

Brad Pitt interpreta Ladybug, un assassino ironico e perseguitato dalla sfortuna, che esegue il 95% delle sue acrobazie da solo.

Joey King è Prince, una giovane killer astuta e manipolatrice.

Aaron Taylor-Johnson dà vita a Tangerine, un sicario elegante e impulsivo.

Brian Tyree Henry è Lemon, il suo “fratello” ossessionato da Thomas il Trenino.

Andrew Koji interpreta Yuichi Kimura, un uomo spinto dalla vendetta.

Hiroyuki Sanada è il Vecchio, un ex assassino e padre di Yuichi.

Michael Shannon è Morte Bianca, il boss yakuza che tira le fila della storia.

Sandra Bullock è Maria Beetle, la coordinatrice di Ladybug (ruolo inizialmente pensato per Lady Gaga).

Bad Bunny (Benito A. Martínez Ocasio) è il Lupo, un killer messicano con un breve ma memorabile ruolo.

Zazie Beetz è Hornet, un’assassina esperta di veleni.

Logan Lerman è il Figlio, il viziato rampollo di Morte Bianca.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram