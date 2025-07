Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 29 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Brick Mansions. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Brick Mansions – Trama

Brick Mansions è un film d’azione del 2014, diretto da Camille Delamarre. È un remake del film francese Banlieue 13 (2004), prodotto da Luc Besson.

Ambientato in una Detroit distopica del 2018, il quartiere di Brick Mansions è un ghetto isolato da un muro di contenimento, controllato dal signore della droga Tremaine Alexander (RZA). La zona è un covo di criminali, dove scuole e ospedali sono chiusi e la polizia non ha più controllo. Damien Collier (Paul Walker), un poliziotto sotto copertura, lotta quotidianamente contro la corruzione, mentre Lino Dupree (David Belle), un ex detenuto esperto di parkour, cerca di vivere onestamente.

Quando Tremaine rapisce Lola (Catalina Denis), la fidanzata di Lino, e minaccia di far esplodere una bomba al neutrone, i due protagonisti, inizialmente diffidenti, uniscono le forze in una corsa contro il tempo per salvare Lola e fermare il piano criminale. Scopriranno un complotto più ampio che coinvolge il sindaco della città, intenzionato a distruggere Brick Mansions per speculazioni immobiliari.

Brick Mansions – Cast

Paul Walker nel ruolo di Damien Collier

David Belle nel ruolo di Lino Dupree

RZA nel ruolo di Tremaine Alexander

Catalina Denis nel ruolo di Lola

Carlo Rota nel ruolo di George

