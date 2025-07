Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Braven – Il coraggioso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Braven – Il coraggioso – Trama

Braven – Il coraggioso è un film d’azione e thriller del 2018 diretto da Lin Oeding. La storia segue Joe Braven (Jason Momoa), un taglialegna che vive una vita tranquilla al confine tra Stati Uniti e Canada con la moglie Stephanie, la figlia Charlotte e il padre Linden, affetto da demenza.

Dopo una rissa causata dal padre in un bar, Joe decide di trascorrere del tempo con lui e la figlia nella loro isolata baita di montagna. Tuttavia, un gruppo di trafficanti di droga, guidati dal pericoloso Kassen, ha nascosto un carico di cocaina proprio nella baita. Quando i criminali arrivano per recuperarlo, Joe si trova costretto a difendere la sua famiglia in una lotta disperata per la sopravvivenza, trasformando il tranquillo rifugio in un campo di battaglia.

Braven – Il coraggioso – Cast

Jason Momoa: Joe Braven, il protagonista, un taglialegna determinato a proteggere la sua famiglia.

Stephen Lang: Linden Braven, il padre di Joe, affetto da demenza.

Garret Dillahunt: Kassen, il leader dei trafficanti di droga e principale antagonista.

Jill Wagner: Stephanie Braven, la moglie di Joe.

Sasha Rossof: Charlotte Braven, la figlia di Joe.

Zahn McClarnon: Hallett, il braccio destro di Kassen.

Brendan Fletcher: Weston, collega di Joe coinvolto nel traffico di droga.

Sala Baker: Gentry, un mercenario al servizio di Kassen.

Teach Grant: Essington, un altro mercenario.

Fraser Aitcheson: Clay, mercenario.

Glenn Ennis: Ridley, mercenario.

